susanne deuerling

Sieglinde Baier feierte 80. Geburtstag . Wer sie nach ihrer Lieblingsbeschäftigung fragt, wird sich über ihre Antwort wundern. „Gebt mir einen Hackstock und Holz, und ich bin glücklich“, lacht die Seniorin. Holz hacken und in ihrem Garten werkeln – zwei Hobbys, die sie gerne mache, doch die auch anstrengend seien.

Garteln und das Fahrrad halten fit

Der Garten, der terrassenförmig hinter dem Haus am Berg liegt, hat viele Stufen. Und auch fürs Holzhacken braucht sie Kraft. Sieglinde Baier fährt gerne Fahrrad und in „normalen“ Sommern geht sie gern und viel in die „Pfiffer“.

Sieglinde Baier hat drei Söhne, die sie alleine großgezogen hat.

Inzwischen sei ihre Familie um sieben Enkel und zwei Urenkel angewachsen, sagt sie. Zahlreiche Ehrengäste überbrachten der Jubilarin Glückwünsche und Gottes Segen.