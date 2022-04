Mit einer Gegenstimme hat der Marktgemeinderat am Donnerstagabend den Haushalt mit einem Gesamtvolumen von knapp 13 Milliomen Euro verabschiedet. Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt 6,3 Millionen Euro .

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuern bleiben mit 330 Punkten gleich. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen wurde auf 1,2 Millionen Euro festgesetzt.

Zum ersten Mal fand die Sitzung in der mittlerweile zum Dorfgemeinschaftshaus umfunktionierten alten Schule in Kleintettau statt. Den Grund dafgür nannte Bürgermeister Peter Ebertsch (BfT): Man habe die Tettauer Festhalle dem Landkreis für die Aufnahme von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. „Wir hoffen, dass diese dafür nicht benötigt wird und dass die Gaslieferungen weiterlaufen“, ging er auf die aktuelle Situation ein.

Die Haushaltsansätze, so Ebertsch, seien im Hinblick auf den Ukrainekrieg und die damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen im Endeffekt nicht mehr als Prognosen. „Keiner weiß, wie das alles ausgeht.“ Und: „Wir hoffen, dass der Spezialist dort drüben einsieht, dass Krieg keine Lösung ist.“ Der Dank galt seinen Marktgemeinderäten, die in großer Zahl innerhalb kürzester Zeit an drei Sitzungen teilgenommen hätten.

Keine Angebote eingegangen

In der Sitzung wurde auch der Jahresabschluss 2021 vorgelegt. Hier wies der Bürgermeister auf Maßnahmen hin, die im vergangenen Jahr getätigt beziehungsweise in Angriff genommen wurden. Unter anderem nannte er die Sanierung der Regenüberlaufbecken in Kleintettau und Alexanderhütte, den Erwerb von Grundstücken, Neugestaltungen und Gebäudeabrisse im Rahmen der Förderoffensive Nordbayern und Städtebausanierung. Dazu zählen Talstraße 7 (Schauberg), Am Berg 6 und 14 (Langenau), das Anwesen Friedhof 4 ( Tettau ), der Wanderrastplatz in Sattelgrund und die Freizeitanlage in Tettau . Letztere soll am 14. Mai im Rahmen des Städtetags feierlich eingeweiht werden. Insgesamt seien im Jahr 2021 Investitionen von 2,4 Millionen Euro getätigt worden, darauf gab es finanzielle Zuwendungen von 1,3 Millionen Euro . In diesem Zusammenhang bedankte sich Peter Ebertsch bei den Fördergebern.

Danke sagte er zudem dem Freistaat, der für das Jahr 2020 der Gemeinde einen Gewerbesteuerausgleich in Höhe von 896.000 Euro zukommen ließ. Für das Jahr 2021 rechne er mit 41.000 Euro .

Der Bürgermeister wies auch darauf hin, dass im vergangenen Jahr bei Ausschreibungen teilweise keinerlei Angebote im Rathaus abgegeben worden seien. Corona und der damit verbundene Material- und Rohstoffmangel hätten zudem die Preise in die Höhe getrieben. Teilweise könnten Maßnahmen nicht mehr realisiert werden. „Früher haben wir über die DDR gelacht, jetzt sind wir in der gleichen Situation!“

Auf Darlehen verzichtet

Der Ukrainekrieg habe die ohnehin angespannte Situation dramatisch verschärft. Letztendlich ließ Ebertsch wissen, dass die Gemeinde im vergangenen Jahr die im Haushalt enthaltene Darlehensaufnahme nicht in Anspruch genommen habe.

Willi Güntsch (SPD/ZMT) fragte nach Möglichkeiten, die Brunnen für die Wasserversorgung wieder zu aktivieren. Kämmerin Doris Neubauer erklärte dazu, dass vor Jahren der Tiefbrunnen wegen Keimen geschlossen wurde. Sie sprach von immensen Kosten, wenn man den Brunnen nach den aktuellen Vorgaben ertüchtigen würde. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich diese irgendwann mal amortisieren würden“, sagte sie.

Was den Stellenplan betrifft, so sprach Ebertsch von einer „schlanken Verwaltung“. So sind in der Kommune 15 Vollzeit- und fünf Teilzeitstellen vorhanden. Unter dem Punkt Sonstiges sprach er die Submission Anfang Februar 2022 für die Anschaffung eines Tanklöschfahrzeugs in Höhe von 320.000 Euro an. Mittlerweile sei der Preis um 30.000 Euro gestiegen. Die Lieferzeit betrage 24 Monate.