Im Rahmen einer Vorstandssitzung blickte Sibylle Fugmann, Kreisvorsitzende der Frauenunion (FU), auf das vergangene Jahr zurück. Nachdrücklich bleibe die Veranstaltung „Zu schade für die Tonne“ im Haus am Knock in Teuschnitz in Erinnerung, so die Vorsitzende. Die alltagstauglichen Anregungen zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung blieben genauso im Gedächtnis wie die warmen Dankesworte des Leiters Soziale Hilfen der Caritas , Clemens Weißerth, nach der weihnachtlichen Lebensmittelspende an das Soziallädla in Kronach .

Dank für Engagement

„Als Frauenunion blicken wir auf wohltuende Begegnungen endlich wieder in Präsenz zurück. Gerne denken wir an das gemeinsame Oster- und Adventsfrühstück, die unser FU-Jahr eingerahmt haben“, so Fugman.

Nicht zu vergessen seien die Versammlungen in den Ortsverbänden, wo ebenfalls die Freude über das Wiedersehen nach so langer Zeit spürbar war. Der Dank der FU-Vorsitzenden galt nicht nur ihren Stellvertreterinnen und Mitgliedfrauen, sondern allen ehrenamtlich Tätigen, die sich für die Gemeinschaft einbrachten. „Dank sagen wir auch allen Frauen, die täglich hart in der Pflege oder beispielsweise auch im Einzelhandel arbeiten.“

Mit zahlreichen mutmachenden Impulsen wolle die FU in das neue Jahr aufbrechen. Zum Abschluss der Sitzung sprach Kreisvorsitzende Fugmann ihren Wunsch nach Frieden für die Ukraine und alle Krisenherde aus. eb