Mit der Nachlese zur Jahresversammlung des Landesverbandes in Neukenroth begann die monatliche Sitzung der Frauenliste im Landkreis Kronach . Martina Zwosta berichtete von der Veranstaltung. Die Sitzung mit Frauen aus ganz Bayern war demnach erfolgreich und mit einigen größeren Änderungen und den Neuwahlen auch sehr wichtig.

Beate Schmidt erzählte, dass für die Restaurierung des Friedhofs-Engels im Teuschnitzer Friedhof schon circa 1000 Euro gestiftet wurden. Das sei eine wunderbare Sache und verpflichte zum Weitermachen; somit sind weitere Aktionen geplant.

Cornelie Vombrock berichtete von ihrem Treffen mit den Küpser Frauen zum Austausch über Gemeindethemen. Entschieden wurde auch, nächstes Jahr nur noch am Frühlingsmarkt teilzunehmen.

Im Folgenden ging es um Planung und Vorbereitung für die Verleihung des „Goldenen Apfels“. Mittlerweile fand die schöne und erfolgreiche Veranstaltung statt.

Beate Schmidt wies auf die nächste Veranstaltung von „Eva – Feierabend“ am heutigen Donnerstag, 27. Oktober, hin. Sie bat um rege Teilnahme. Dies ist eine Veranstaltung eines Netzwerkes von Frauen unterschiedlichster Herkunft, Professionen und Gruppierungen, bewusst überparteilich und überkonfessionell in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungsstelle des Landratsamtes.

„Gemeinsam für Kinderrechte !“ ist eine Aktion der Unicef , der sich die Frauenliste am Weltkindertag anschloss. „Was fehlt euch, um eure Straße, eure Stadt, euer Dorf und die ganze Welt zu einem besseren Ort für Kinder zu machen?“, so der Aufruf. Katrin Klinger berichtete über diese Aktion, bei der sie von Lujza Schmögner unterstützt wurde.

Die Kinder konnten ihre Wünsche und Hoffnungen auf die Straße malen und an Unicef sowie an die Frauenliste schicken. „Wir haben dann ausgelost und an 17 Kinder, die sich beteiligten, kleine Geschenktüten verteilt“, erzählte Katrin Klinger. red