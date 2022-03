Der Nachname Lanvin hat in Frankreich einen guten Klang. Gerard Lanvin zählt seit den 1970er Jahren zu den beliebtesten Schauspielern seines Landes. Filius Manu Lanvin wiederum hat sich als Chanson- und Rockmusiker einen Namen gemacht. Im vergangenen Jahr trat der Vater mit 71 Jahren in die Fußstapfen seines Sohnes und stürmte mit dem spritzig-rockigen Chansonalbum „Ici-Bas“, auf dem er von seinem Sprössling begleitet wird, die französischen und belgischen Hitparaden. Am Donnerstag, 24. März, rockt Sohnemann Manu, unterstützt von seiner Begleitkombo „The Devil Blues “, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) das „TECnet Zentrum“ des Burgkunstadter Kleinkunstvereins „TECnet Obermain“ in Burkersdorf . „Manu Lanvin & The Blues Devils“ gelten derzeit als Frankreichs heißester Rock- und Blues-Export. Dass spritziger Rock’n’Roll und Französisch, die Sprache der Liebe, exzellent zueinander passen, haben schon viele Künstler aus Belgien, Frankreich oder der Schweiz bewiesen. Man denke nur an die französische Rockband „Noir Desir“ („Tostaky“), den belgischen Liedermacher Arno („Santoboutique“), die Formation „Deus“ aus Antwerpen („Quatre Mains“) oder den Schweizer Rockchansonnier Stephan Eicher („Dejeuner en paix“).

Karten im Vorverkauf sind über „okticket“ erhältlich. Über die Homepage des Vereins „TECnet Obermain“ www.kunstadt.de gibt es eine entsprechende Verlinkung. stö