Veronika Schadeck

Die Sanierung der Wasserleitungen des Wasserzweckverbands Frankenwaldgruppe (FWG) soll planmäßig fortgesetzt werden. Allerdings ist Verbandsvorsitzender Peter Ebertsch wegen der Unwägbarkeiten im Bausektor skeptisch, was den Zeitplan betrifft. Das wurde in der Zweckverbandsversammlung deutlich. „Wir können momentan nur auf Sicht fahren, im Nebel stochern – jammern hilft aber nichts“, so Ebertsch, der zum Jahreswechsel den Vorsitz der FWG von Jürgen Baumgärtner übernommen hat.

Vorgesehen sind für 2022 wiederum millionenschwere Baumaßnahmen. Der Haushaltsplan, den die Verbandsversammlung einstimmig verabschiedete, sieht Investitionen in Höhe von 6,3 Millionen Euro vor. So sind bis zum Jahresende größere Leitungssanierungen in Birnbaum, Reichenbach, Buchbach, Windheim, Hirschfeld, Kehlbach und Haßlach bei Teuschnitz geplant.

Ob die Vorhaben planmäßig realisiert und abgeschlossen werden können, sei alles andere als sicher. Ausschreibungen, erklärte Ebertsch, liefen aktuell wie „Spekulationen an der Börse“. Für manche Bauprojekte interessiere sich kaum ein Unternehmen, bei anderen wiederum kämpfe man mit stark gestiegenen Angebotspreisen.

Keine Kreditaufnahme nötig

Die Liquidität der FWG sei vorhanden und der Haushalt nicht genehmigungspflichtig, erklärte der Vorsitzende. So sehe der von Kämmerer Siegfried Weißerth aufgestellte Haushaltsplan keine Kreditaufnahmen vor. Da Peter Ebertsch an die Spitze des Zweckverbands berufen wurde, musste der Rechnungsprüfungsausschuss neu besetzt werden. Einstimmig wurde die Reichenbacher Bürgermeisterin Karin Ritter als Vorsitzende gewählt. Ihr Stellvertreter ist Franz Büttner aus Wilhelmsthal.

Der Steinwiesener Bürgermeister Gerhard Wunder fragte nach dem rund 32 Meter hohen Wasserturm, der sich auf einem waldfreien Höhenkamm in Birnbaum befindet. Dieser wird von der FWG seit dem Neubau der Wasserleitungen nicht mehr benötigt. Der Turm wird derzeit auch vom Naturpark Frankenwald als Aussichtsturm zur Verfügung gestellt. Von dort hat man einen schönen Ausblick auf Steinwiesen und die Umgebung. Der Turm ist am Tag frei zugänglich und wird bei Dämmerung, Reif und Schnee geschlossen.

Angedacht sei nun, stellte Wunder fest, den im Turm enthaltenen Wasserbunker als zusätzlichen Löschwasserbehälter beziehungsweise als zusätzliche Wasserstelle zu nutzen. Gerade im Hinblick auf die Klimaveränderungen mit den zunehmenden trockenen Jahreszeiten sei es sinnvoll, wenn die Feuerwehren bei einem Brand im Notfall darauf zugreifen könnten.

Auch gehe es darum, den Aussichtsturm touristisch aufzuwerten und die Öffnungszeiten in den Sommermonaten zu verlängern, damit die Besucher unter anderem die schönen Sonnenuntergänge mitverfolgen können. Wunder hofft, dass demnächst hierzu Besprechungen stattfinden können.