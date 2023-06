Bei strahlendem Sonnenschein machten sich 18 Kinder mit ihren Eltern und Betreuern auf den Weg nach Nedensdorf, um dort an einer Floßbauaktion mit anschließender Fahrt auf dem Main teilzunehmen.

Durchgeführt wurde die Aktion von Ronny Fleck und Yvonne Hoderlein-Fleck von „Erlebnis! Pädagogisch! Erlebnistherapie – Erlebnispädagogik – soziale Gruppenarbeit“. Aufgeteilt in die Teams „Titanic 2.0“ und „Sturmbrecher“ machten sich die Jungen und Mädchen nach einer Einführung samt Sicherheitseinweisung und Verteilung der Schwimmwesten am Startpunkt in Hausen an den Bau der zwei Floße.

Hierzu erhielten sie nur je sechs Reifen, Bretter und Seile und mussten dann in Teamarbeit ihr eigenes Floß zusammenbauen. Dabei galt: Nur zusammen ist die Aufgabe zu schaffen!

Beide Teams hatten gute Ideen und konnten so schwimmfähige Floße zusammenbauen. Nach Kontrolle durch Ronny Fleck und Yvonne Hoderlein-Fleck und kleinen Nachbesserungen sowie dem Festziehen der Knoten gingen die Floße ins Wasser.

Auch auf dem Main war Teamarbeit angesagt, denn es musste gleichmäßig und kontrolliert gepaddelt werden, um nicht zu dicht ans Ufer zu kommen oder großen Steinen auszuweichen.

Der erste Streckenabschnitt ging von Hausen bis Unnersdorf, nach kurzer Rast ging es weiter bis Nedensdorf, wo alle nochmal ins Wasser hüpfen konnten, bevor gemeinsam aufgeräumt und die Floße wieder zerlegt wurden.

Zum Schluss waren sich alle einig: Es war ein herausragendes Erlebnis. Dank der Organisation und Sorgfalt von Ronny Fleck und Yvonne Hoderlein-Fleck wurde es für die Reitscher Kinderfeuerwehr ein rundum perfekter Tag. red