Mit dem Highlight „Realverkehr“ ging am Montag für die 96 Viertklässler der Lucas-Cranach-Schule in Kronach die seit Schuljahresbeginn stattfindende Fahrradausbildung zu Ende. Die Kinder mussten nun beweisen, dass sie das erlernte Wissen und Können auch außerhalb des geschützten Verkehrsübungsplatzes in Reitsch richtig anwenden können. Mit neongelben Sicherheitswesten ausgestattet, starteten die Schüler der vierten Jahrgangsstufe vom Schulgelände im gebührenden Abstand auf die Friedhofstraße in Richtung Kaulanger. Der Rundkurs führte ins Stadtzentrum von Kronach und über den Radweg am Stadtgraben zurück. Dabei standen die Kinder unter genauer Beobachtung von Polizeibeamten , Lehrern und zusätzlich von circa 25 Müttern und Vätern, die sich als Streckenposten zur Verfügung gestellt hatten. Nachdem alle wieder wohlbehalten an der Schule angekommen waren, waren sich alle Helfer einig: Die Kinder haben sich hervorragend präsentiert und die anspruchsvolle Strecke gekonnt gemeistert. Alle Teilnehmer erhielten von den beiden Verkehrserziehern der Polizeiinspektion Kronach den seit langem herbeiersehnten Fahrradführerschein sowie eine Urkunde über die erfolgreich abgelegte Fahrradprüfung. „Der Fahrradführerschein ist zwar keine Sicherheitsgarantie, aber doch der erste Schritt auf dem Weg zum sicheren Radfahren“, gaben die beiden Polizisten mit auf den Weg. Erstmals in diesem Jahr wurde den beiden Prüfungsbesten Johanna Greser und Leon Bayer, beide aus der Klasse 4e, vom Vorsitzenden der Verkehrswacht Kronach Thomas Baier – neben dem obligatorischen Ehrenwimpel – auch eine Frankenwald-Card als Geschenk für ihre hervorragenden Leistungen überreicht. hs