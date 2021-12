Seit fast 20 Jahren unterstützt die Firma Horst Scholz die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach“. Kurz vor Weihnachten überreichte das Gundelsdorfer Unternehmen weitere 2500 Euro. Mit diesem Betrag könne etlichen Personen, die unverschuldet in finanzielle Not gekommen seien, eine kleine Freude bereitet werden, sagte Gerhard Burkert-Mazur.

Er informierte, dass die Firma Scholz seit 2003 den stattlichen Betrag von 31 000 Euro gespendet hat. „Eine fantastische Leistung“, betonte Burkert-Mazur.

Zur Spendenübergabe hatte „1000 Herzen“ gleich zwei Überraschungen mitgebracht. Christkind Finia Groh trug in Begleitung ihrer Engel einen besinnlichen Prolog vor. Der Musiker und Sänger Garry (Christian Hofmann) steuerte einige Weihnachtslieder bei.

Armut greift um sich

Fabian Burkert-Mazur führte aus, dass man bei der Überprüfung der Anträge durch Sozialexperten immer wieder feststelle, wie groß die Armut auch in der Region sei. Er dankte den Scholz-Geschäftsführern Gertrud Ebert und Martin Rebhan, die sich auch in dieser schwierigen Corona-Zeit solidarisch mit sozial schwächeren Menschen zeigten „und Hilfe geben, wo die Not am größten ist“.

„Die Firma Scholz hat schon immer ein Herz für bedürftige Mitbürger“, erwiderte Gertrud Ebert. Man unterstütze „1000 Herzen“, weil alle Spenden im Landkreis Kronach blieben und damit notleidenden Mitbürgern in unserer Heimat geholfen werde. Die Firma Scholz sei ein mittelständisches und inhabergeführtes Familienunternehmen und produziere Kunststoffteile mit sehr hohen Ansprüchen an Qualität und Zuverlässigkeit. Scholz beschäftige rund 200 Mitarbeiter am Standort Gundelsdorf . eh