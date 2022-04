Am kommenden Sonntag, 10. April, findet um 20 Uhr in der Galerie Ambiente in Kronach wieder ein Filmabend statt. Dieses Mal hat Pater Konrad, der älteste Sohn von Martin Ludwig, eine Fortsetzung im Stil von D-special gedreht. Gedreht wurde der 45-Minuten-Streifen in Neuzelle (Brandenburg) und in Kronach mit Menschen, die gerade Zeit und Lust hatten, mitzumachen. Dies soll auch so bleiben. Weitere Drehaufnahmen sind für die ersten Augustsonntage in Planung. Hier werden noch Komparsen gesucht. Bei Interesse einfach per E-Mail: an p.konrad@zisterzienserkloster-neuzelle.de melden. Platzreservierung sind unter Telefonnummer 09261/ 51361 erbeten. red