In der St.-Georgs-Kirche in Marienroth empfingen die Kinder Greta Dehler, Ida Eidelloth, Sophia-Marie Rebhan und Manuel Renk am Ostermontag die erste heilige Kommunion. Begleitet von den Wickendorfer Musikanten zogen sie gemeinsam in das Gotteshaus ein. Dort feierten sie zusammen mit Pfarrer Detlef Pötzl, dem Gemeindereferenten Andreas Roderer und vielen Angehörigen den Festgottesdienst unter dem Motto „Bei mir bist du groß“. Für musikalische Umrahmung sorgten Florian Beetz (Orgel) sowie Ilona Beetz, Marina Engelhardt und Monika Altmann mit rhythmischen Klängen und Gesang. red