Nach einer besonderen Vorbereitungszeit konnten die Erstkommunionkinder Karolin Kempf und Jella Ehrsam am Sonntag in Höfles ihre Erstkommunion feiern. Zusammen mit ihnen versammelten sich ihre Familien und die Gemeinde in Höfles zum festlichen Sonntagsgottesdienst, der von Matthias Nüsslein an der Orgel und von Silvia Wachter mit Gitarre und Gesang gestaltet wurde.

Mit dem Entzünden ihrer Kommunionkerzen erinnerten sich die Kommunionkinder an ihre Taufe, bei der ihre Freundschaft mit Jesus begann. Auch die Kerze steht symbolisch für das Motto, dass die Erstkommunionkinder auf dem Weg ihrer Vorbereitung begleitete: „Jesus ist wie ein Leuchtturm – er leitet mich durchs Leben“.

Am Ende des Gottesdienstes, der unter den geltenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen gefeiert wurde, bedankten sich Karolin und Jella bei allen, die sie in der Zeit der Vorbereitung auf die Erstkommunion begleiteten. red