„Junge“ Jubelkonfirmanden waren in diesem Jahr zum Gottesdienst zur Jubelkonfirmation in der Kirche St. Maria Magdalena in Ebersdorf gekommen: silberne, goldene und eiserne. Melanie Kraus an der Orgel und der Musikverein Ebersdorf gestalteten den Gottesdienst musikalisch.

Pfarrer Hans-Peter Göll griff in seiner Predigt auf einen alten methodischen „Trick“ zurück, wie man sich etwas gut einprägen kann. Zu jedem Buchstaben des Alphabets nannte er eine Gabe Gottes für den Glauben und die Glaubenden, z.B. A = Abendmahl. Ähnlich sei Psalm 119 aufgebaut, aus dem ein Vers die biblische Grundlage der Predigt war.

Silberne Konfirmation feierten in diesem Jahr: Cindy Kolbeck, Jasmin Förtsch, Julia Feuerpfeil, Stephanie Münzel, Matthias Münzel, Peter Dormann, Hendrik Gorski, Sebastian Thiem.

Goldene Konfirmation hatten: Andrea Bodoh, Bärbel Jakob, Martina Ziegler, Reiner Franke, Cornelia Seifert, Gerhard Dressel, Siegfried Hugo, Peter Fehn (kath.), Klaus Martin, Dieter Opel .

Diamantene Konfirmation: Ilse Baier, Hermann Bergner und Brigitte Donner, Gerlinde Ziener, Gudrun Sell. red