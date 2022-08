Das Europäische Flakonglasmuseum Kleintettau startet in der Glashöhle einen Kinder-Ferienspaß. Am Dienstag, 16. August (9 bis 12 Uhr), sowie am Dienstag, 30. August (13 bis 16 Uhr), wird dem Nachwuchs ein interessantes Programm geboten. Der Aktionstag wird ab einer Teilnehmerzahl von zehn Kindern durchgeführt. Der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro.

Die „Glasbewahrer“ bitten um eine Anmeldung bis 14. August beziehungsweise 28. August für die beiden Termine unter der Telefonnummer 09269/77-100. In der Glashöhle gibt es Dienstagsmaler, Schuhsalat sowie Glas-Berufe-Raten. Vorgesehen ist außerdem mit Fips & Clip in der Glasschnecke ein Picknick. „Und zum Schluss spielen wir ein Schokokuss-Essen“, so die Organisatoren. Schließlich ermöglichen spezielle museumspädagogische Aktionen Kindern den Umgang mit Glas . Und darauf wird im Flakonglasmuseum besonderer Wert gelegt.

Doch nicht nur für die Kleinen, sondern auch für die Erwachsenen versprüht die Glashöhle, im April 2011 eingeweiht, einen Hauch von Magie und Zauber. Die Räume berühren nicht nur sämtliche Sinne, sondern sie beinhalten auch wertvolle Hinweise zum Thema „ Glas “.

Verzerrung und Berührung

Anhand von Klanginstrumenten aus Glas haben die Kinder auch die Möglichkeit, Geräusche und Klänge zu erzeugen. Durch Murmelspiele, Temperamentmesser, Flaschenteufel und einen Glasvorhang kommen die Besucher mit Glas direkt in Berührung. Ein Schneckenhaus aus farbigen Glasflakons, ein Zerrspiegel, eine Wassersäule aus Plexiglas sowie sieben Riechstationen ergänzen das Angebot.