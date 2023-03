Der FC Nordhalben wächst weiter und klopft bei der Mitgliederstärke an die 300er Marke an. Seit der letzten Jahreshauptversammlung nahm man um 21 Mitglieder zu und zählt derzeit 296, berichtete Vorsitzende Stefanie Birke in der Jahreshauptversammlung.

Hauptsächlich hänge das mit der Gründung der Kinder-Spielgemeinschaft mit Steinwiesen zusammen, damit habe man ganze Familien gewinnen können.

Einer der Höhepunkte im vergangenen Jahr war die Ausrichtung der oberfränkischen Meisterschaften im Damenschach . Fertiggestellt wurde der Kraftraum in der Nordwaldhalle , wofür man nach Abschluss der Sanierungsarbeiten auch neue Geräte angeschafft hat. Die neue Hymne wurde präsentiert, sie läuft regelmäßig bei Heimspielen am Fußballplatz . Fertiggestellt wurden auch die neuen Ballfangzäune sowie die Kabinen und mobilen Tore aufgestellt. Nach Corona konnte auch die renovierte Vereinsfahne präsentiert werden. Die erste Herrenmannschaft nahm nach dem Abstieg des Spielgemeinschaftpartners wieder alleine als FC Nordhalben den Spielbetrieb auf. Ronald Persicke und die Püls-Bräu spendeten jeweils einen Satz Trikots. Dank vieler Sponsoren wurde die Küche im Sportheim renoviert und eine neue Gastrospülmaschine eingebaut.

Großartige Erfolge hat die neu gegründete Darts-Mannschaft erzielt. Die Vorsitzende bedauerte, dass es keine Darts-Mannschaft mehr beim FC Nordhalben gibt, sondern nur Einzelspieler zur Verfügung stehen. Der Abteilungsleiter Julian Wachter berichtete, dass die Fußballmannschaft als SG mit Wolfersgrün/Neuengrün mit 23 Punkten den 14. Platz belegte. Er bezeichnete es als richtige Entscheidung als FC Nordhalben in der Kreisklasse an den Start zu gehen. Der ehemalige Partner aus Wolfersgrün/Neuengrün steht derzeit auf dem 1. Platz. Der FC Nordhalben nach einigen Niederlagen in Folge auf einen soliden Mittelfeldplatz.

Für 25-jährige Mitgliedschaft standen die Ehrungen von Christopher Mohler, Marcel Wunder, Bernd Daum, Felix Adler, Wolfgang Burgermeister und Werner Leitner an. Seit 50 Jahre sind Christine Lippert, Barbara Deckelmann und Robert Wachter Mitglied im FC Nordhalben .

Heinrich Simon , der aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, hält dem FC seit 70 Jahren die Treue und wurde zum Ehrenmitglied ernannt.

Bei den Neuwahlen wurde alle bestätigt. Erste Vorsitzende bleibt Stefanie Birke, Zweiter Vorsitzender Oswin Michl, Kassier Dieter Schultes , Schriftführer Pascal Müller, Spielleiter 1. Mannschaft Julian Wachter. Tobias Fiedler ist Spielleiter der zweiten Mannschaft und Heiko Köstner der Altliga. Jugendleiter ist auch künftig Frank Hader, Damenvertreterin Tanja Müller-Ruf, Sportplatzbeauftragten Hans-Jürgen Müller, Abteilungsleiter Fußball Werner Wachter, Abteilungsleiter Tischtennis Thomas Schlee, Abteilungsleiter Schach Frank Zimmermann , Abteilungsleiter Darts Frank Querfurth Beisitzer: Fabian Wagner, Christopher Mohler, Marcel Michl. Kassenprüfer Edelbert Deuerling und Werner Wachter. miw