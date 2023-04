Ein Riesenerfolg wurde in diesem Jahr wieder die „Coffee-Stop-Zeit“ für Misereor im Kindergarten St. Marien in Steinwiesen . Alle Tische und Bänke waren besetzt, vor dem aufgebauten Buffet drängten sich die Besucher, die extra zum Frühstück in den Kindergarten gekommen waren.

„Mit einer Tasse Kaffee die Welt ein Stückchen besser machen“, so lautete der Slogan der Aktion. Und so wanderte Euro für Euro in die Spendenbox und der Verkauf der „Solibrote“ lief fast von allein. Die leckeren Sachen hatten das Kindergartenteam sowie der Elternbeirat gezaubert. Gespendet haben Brote und Wurstwaren die Bäckereien Willi Müller , Sesselmann, Biobäcker Stumpf, Bäckerei Schauer, Nahkauf Steinwiesen , Metzgerei Förtschbeck, Metzgerei Deuerling und der „Fritzla“. Für die fast 100 gespendeten Brote und diverse Wurstwaren gab es ein herzliches Vergelt’s Gott. Nicht nur Eltern konnten begrüßt werden, auch Pfarrer Richard Reis und Kathrin Gremer-Schneider vom Kindergartenförderverein tranken ihren Kaffee im Kindergarten . Der Betrag aus der Spendenbox und dem Verkauf der Solibrote konnte sich sehen lassen. Mit einem Erlös von insgesamt 680,90 Euro hatte man die Vorjahresspenden weit übertroffen. „Das war der absolute Renner“, waren sich alle einig und stolz darauf, was man gemeinsam erreichen kann. Die Spendenaktion für Misereor bringt Menschen zusammen und informiert über Hilfsprojekte gegen Armut, Hunger und Ungerechtigkeit. sd