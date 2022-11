Traditionell wird am 11.11. in Steinberg die neue Faschingssaison eingeläutet. Zum Faschingsauftakt treffen sich die Narren heuer ab 19 Uhr im „Frack“. Dabei müssen sie auf eine Hauptperson verzichten. Gefeiert wird trotzdem.

Nach denm Ausfall der letzten Faschingssaison hatte die unverdrossene Staaberche Narrenschaft die Einführung ihrer neuen Regenten bei einer kleinen Fousanocht im Frühling nachgeholt. Am Vorabend zum 1. Mai hatte es in der Kronachtalhalle ein munteres Stelldichein der Fousanochter gegeben, wurden die Nachfolger der am längsten regierenden Hoheiten, Prinz Kevin I. und Prinzessin Isabell I., gekürt.: Prinz Michael II., und ihre Lieblichkeit, Prinzessin Nina I.

Das Rathaus bleibt verschont

Tradition im Schrubberdorf ist der Faschingsauftakt am 11.11. Normalerweise „erzwingen“ an dem Tag die Fousanochter bei einem Rathaussturm die Schlüsselgewalt und das neue Prinzenpaar wird offiziell eingeführt. Nachdem die Inthronisierung bereits am letzten Abend im April vonstatten gegangen war, bleibt das Rathaus heuer von einer Erstürmung verschont. Stattdessen treffen sich die Narren ab 19 Uhr zum Faschings-Opening im Gasthaus „Zum Frack“. Mit dabei sind die „üblichen Verdächtigen“, sprich alle Aktiven, Akteure und Verantwortlichen der „Staaberche Fousanocht“.

Auf eine nicht ganz unwichtige Person müssen die Narren und vor allem die liebreizende Prinzessin Nina I. dabei leider verzichten: Da Faschingsprinz Michael II. derzeit beruflich in Japan weilt, kann er an der Sause nicht teilnehmen. Der „Abtrünnige“ soll aber per Videokonferenz live zugeschaltet werden und sein Gefolge aus Fernostasien grüßen – ein echtes Novum! Ein Prinzentanz wird da unter den gegebenen Umständen wohl „schwierig“. Es werden sich aber sicherlich genügend Tanzpartner für ihre Lieblichkeit finden.

Natürlich ist auch das feierwütige Staaberche Narrenvolk herzlich eingeladen. Wer beim Spektakel dabei sein und die neue Saison ausgiebig begrüßen möchte, ist angehalten, sich im „Frack“ im Vorfeld einen Tisch reservieren zu lassen. hs