Schnee gäbe es in diesem Jahr ja genug für einen Pistenfasching, wie man ihn am Faschingsdienstag im Jahr 1980 am Tettauer Skilift gefeiert hat - wäre da nicht die Corona-Pandemie und ihre Einschränkungen. Die Archivaufnahme von Manfred Suffa lässt den einen oder anderen Wintersportfan zumindest in Erinnerungen schwelgen. Foto: Manfred Suffa