Mit dem Start des neuen Schuljahres am kommenden Dienstag, 13. September, endet für den ÖPNV der Ferienfahrplan. Die Mobilitätszentrale weist darauf hin, dass die ab diesem Zeitpunkt geltenden neuen Fahrpläne bereits jetzt auf der Homepage des Landkreises Kronach eingesehen werden können. Die Übersicht bietet einen Überblick über die Line und die Taktzeiten, die Schülerbeförderung sowie die Abfahrtsstellen am Schulzentrum.

Beispielhaft für erforderliche Fahrplanänderungen sind die Linien 8 und 81 in den Bereichen Wilhelmsthal/Hesselbach sowie die Linien 3 und 31 im Bereich Küps (Röthenstraße/Tannleitenweg) genannt, die nach Beendigung von Baustellen wieder in den bisherigen Betrieb zurückkehren können. Anpassungen gibt es aufgrund geänderter Unterrichtszeiten an den Schulen in Windheim und Steinbach am Wald auch auf den Linien 6, 7, 71, 72 und 73.

Aufgrund der kleinen Änderungen an den Fahrplänen bittet die Mobilitätszentrale alle betroffenen Nutzerinnen und Nutzer darum, sich vor Beginn des Schuljahres zu informieren. Bei Fragen kann man sich gerne an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mobilitätszentrale wenden – entweder telefonisch unter 09261/678678 (montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr) oder per E-Mail unter mobilitaetszentrale@lra-kc.bayern.de. Die Mobilitätszentrale am Kronacher Bahnhof ist zudem geöffnet montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr.