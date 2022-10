Polizeibeamte führten am Dienstagnachmittag Kontrollen auf der B 173 durch. Hierbei wurde auch ein junger Mann mit seinem Fiat angehalten und kontrolliert. Es wurde festgestellt, dass der 20-Jährige gewerblichen Güterverkehr durchführte, er jedoch keine Aufzeichnungen über seine Lenk- und Ruhezeiten vornahm. Der Fahrer wurde wegen eines Verstoßes nach dem Fahrpersonalgesetz angezeigt.

Kurierfahrer hatte Drogen konsumiert

Ein 22-jähriger Kurierfahrer wurde am Dienstagnachmittag mit seinem Kleintransporter angehalten und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Ordnungshüter drogentypische Auffälligkeiten beim Fahrer fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC und COC. Der Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie Drogenbesitzes ermittelt.

Vorderrad vom

Fahrrad entwendet

Ein Anwohner aus der Kreuzbergstraße ist in der Zeit von Montag auf Dienstag bestohlen worden. Der Geschädigte hatte sein Fahrrad vor seinem Wohnanwesen abgestellt und versperrt. Als er am Dienstagmorgen zu seinem Gefährt kam, stellte er fest, dass das Vorderrad abgebaut und entwendet wurde. Der Schaden wird vom Geschädigten auf etwa 100 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kronach entgegen.

Solarplatten in Hirschfeld beschädigt

Am Montagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Täter mehrere Solarplatten im Solarpark bei Hirschfeld, indem er dort unter anderem ein Waschbecken entsorgte. Dem Besitzer entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Ludwigsstadt.

Fensterscheibe eingeschlagen

Bereits am vergangenen Freitag wurde auf einem Privatanwesen in der Wiesenstraße eine Fensterscheibe vermutlich mit einem Stein eingeworfen. Der noch unbekannte Täter hinterließ dabei einen Schaden in Höhe von circa 150 Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht?

Holz direkt aus dem Wald gestohlen

Der Besitzer eines Waldgrundstückes musste jetzt feststellen, dass im Zeitraum von Mitte September bis Anfang Oktober offensichtlich Holz von einem oder mehreren Tätern entwendet wurde. Die Bäume waren zuvor abgeholzt und gehäckselt sowie anschließend abtransportiert worden. Hinweise nimmt die Polizei in Ludwigsstadt entgegen. pol