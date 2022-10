Das Klöppelmuseum in Nordhalben bietet am 5. und 6. November einen weiteren Klöppelkurs zum Thema „Verzogenes Raster“ mit Janka Sprunk an. Für den Wochenendkurs sind Anfänger genauso willkommen wie Fortgeschrittene. Weitere Auskünfte sind bei der Leiterin des Klöppelmuseums, Johanna Duchnik, erhältlich.

Rückblickend auf die Saison bezeichnet Duchnik den Klöppelwettbewerb „Es fliegt und flattert im Klöppelmuseum“ als vollen Erfolg, ebenso die Weinprobe mit Märchenerzählerin Ines Graf. Beim Trachtenmarkt im Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf war man mit eine Infostand vertreten. Die Sonderausstellung Spitzenfächer, eine Leihgabe des in Nordhalben gegründeten Deutschen Klöppelverbandes aus der Jan-Geelen-Sammlung, lockte viele Besucher in die Nordhalbener Einrichtung.

Einen Versuch zum Garnfärben mit Naturmaterialien hat man mit dem Nordhalbener Naturexperten Rusticus praktiziert. Während man mit Schafgarbe einen Erfolg erzielen konnte, war dies mit Spinat nicht so. Beim Sommerfest „Neig’spitzt“ konnte man die mit Klöppelwerken geschmückten Gärten der teilnehmenden Klöpplerinnen bewundern konnte.

Während des gesamten Sommers gab es eine Kooperation mit dem Lehrstuhl für europäische Ethnologie der Universität Bamberg . Es fand eine Zeitzeugenbefragung mit Geschichten ums Klöppelmuseum statt. Dazu ist bereits für den kommenden März eine Sonderausstellung in Planung. miw