Die Energiekrise war das beherrschende Thema in der jüngsten Sitzung des IHK-Gremiums Kronach . Die 30 Vertreterinnen und Vertreter der Wirtschaft des Landkreises hatten den IHK-Präsidenten Michael Waasner und den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer Wolfram Brehm für einen Austausch über die aktuelle wirtschaftliche Lage in der Region eingeladen.

Waasner zeigte auf, dass die langfristige Lösung der Krise in Oberfranken liegen kann – wenn Behörden, Politik und Unternehmen geschlossen agieren. „Um unabhängig zu werden, brauchen wir die Energiewende vor Ort – und wir dürfen keine Zeit verlieren“, sagte der IHK-Präsident.

Eben noch Corona, dann ein Krieg mitten in Europa, brüchige Lieferketten, Fachkräftemangel, in die Höhe schießende Energiepreise: Gremiumsvorsitzender Hans Rebhan machte deutlich, durch welche herausfordernden Zeiten die Unternehmen in Oberfranken zurzeit navigieren. Dabei sei der Landkreis Kronach , etwa mit seiner energieintensiven Glasindustrie, in besonderem Maße betroffen.

Gesamte Wirtschaft betroffen

Letzten Endes betreffe die Krise jedoch die gesamte Wirtschaft, nicht nur die Industrie, sondern Händler und Dienstleister ebenso. In der Herbst-Konjunkturbefragung hätten die Unternehmen im Landkreis ihre aktuelle wirtschaftliche Situation zwar noch stabil beurteilt, sie schauen jedoch mit großen Sorgen in die Zukunft.

Waasner stellte die von der IHK-Vollversammlung verabschiedete Resolution „Aktionsprogramm Energiewende Oberfranken“ vor. In dem Positionspapier geht es darum, wie die Energiewende in Oberfranken konkret realisiert werden kann. „Wir müssen jetzt die Weichen für mittel- und langfristige Maßnahmen zur Sicherstellung einer zuverlässigen und bezahlbaren Energieversorgung stellen. Nur dann kann die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland gewahrt und die schleichende Deindustrialisierung Oberfrankens verhindert werden“, so der IHK-Präsident.

„Wir“, das seien die zuständigen Behörden, die überregionale Politik und die Unternehmen selbst. Während die Wirtschaft sich mit der Resolution bereiterkläre, Neuinvestitionen auf die Nutzung von erneuerbaren Energien auszulegen und eigene Liegenschaften energetisch zu sanieren, seien die Behörden unter anderem aufgefordert, Genehmigungsverfahren bei erneuerbaren Energien zu entbürokratisieren und zu beschleunigen. „Es darf keine fünf oder sieben Jahre dauern, bis ein Windrad steht“, waren sich die Mitglieder des Kronacher IHK-Gremiums einig.

Die Politik schließlich müsse den Rechtsrahmen setzen, etwa durch planungssichere und schnell umsetzbare Fördermechanismen, besonders zinsgünstige Darlehen der Förderbanken für Investitionen in regenerative Erzeugungsanlagen, Speicher und Netze oder die vereinfachte und vergünstigte Durchleitung von Eigenstrom durch das öffentliche Netz.

Die IHK-Spitze sei nahezu jede Woche im Gespräch mit Politikerinnen und Politikern, sei es auf lokaler oder auf Landes-, Bundes- oder europäischer Ebene, erläuterte Wolfram Brehm. „Das Interesse am Austausch ist auch aufseiten der Politik groß. Wir werden gehört!“, so der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer.

Weitere Motivation für den Weg aus der Krise konnten die Mitglieder im Übrigen aus dem Ort der Gremiumssitzung an sich schöpfen – diese fand im „FabLab“ des Lucas-Cranach-Campus statt.

Ziel des „fabrication laboratory“ sei es, mithilfe von Hightech und Wissen, so Hans Rebhan , „das Unmögliche möglich zu machen“. Im Anschluss an die Sitzung bekamen die Teilnehmenden einen spannenden Einblick in aktuelle Projekte des Labors. red