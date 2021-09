In diesem Jahr hat die Kommunionkinder von St. Ägidius in Lahm sowie St. Peter und Paul in Effelter das Symbol des Leuchtturms begleitet – und auch die beiden Festgottesdienste standen unter dem Motto „Jesus ist wie ein Leuchtturm . Er begleitet uns durch das Leben“.

Auch Pfarrer Sven Raube ging, nachdem in Lahm fünf Jungen sowie in Effelter drei Mädchen und zwei Jungen ihr Taufgelöbnis erneuert hatten, auf die Losung der Erstkommunion ein. Ein solcher Turm sei ein Schifffahrtszeichen und zugleich ein weithin sichtbarer Orientierungspunkt. Seeleute könnten seine Lichtzeichen lesen und in schwierigen Fahrwassern den Weg finden. So wie ein Leuchtturm allen Schiffen Orientierung gebe, so solle der „ Leuchtturm “ Jesus den Menschen mit seinem Licht den rechten Weg durchs Leben und damit letztlich zu Gott zeigen, ihnen Sicherheit und Halt geben: „Jesus ist das Licht. Ihm sollen wir folgen und vertrauen!“ Den Erstkommunikanten wünschte er diese immer tiefer werdende Beziehung zum Herrn. hs