Die grundlegende Ausbildung von Mitarbeitern in Erster Hilfe ist ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit der Mitarbeitenden in Betrieben zu gewährleisten. Damit die Handgriffe im Notfall unter Stress und Zeitdruck auch richtig sitzen, müssen die erlernten Maßnahmen regelmäßig, das heißt alle zwei Jahre, aufgefrischt und geübt werden.

Neben den bekannten Ersthelfer-Schulungen bietet der ASB Kronach nun auch spezielle, von der Berufsgenossenschaft geforderte Ausbildungsveranstaltungen für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen an, welche sich in erster Linie an die Behandlung von Kindernotfällen richtet. „Unsere Lehrgänge sollen speziell den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kindergärten, Kindertagesstätten, Schulen etc. die Möglichkeit geben, Erste-Hilfe-Maßnahmen speziell bei Notfällen mit Kindern zu wiederholen, Unsicherheiten zu beseitigen und sich die neuesten Techniken der Ersten Hilfe anzueignen“, erklärt Benjamin Baier, Abteilungsleiter für den Bereich Aus- und Fortbildung beim ASB Kronach . Gemäß der Vorschrift der Berufsgenossenschaften müssen Erste-Hilfe-Grundkurse nach zwei Jahren aufgefrischt werden. Verantwortlich hierfür sind die Träger bzw. Betreiber der Einrichtungen selbst.

Besonders erfreut sei man beim Kronacher ASB, dass aktuell gleich zwei junge Frauen sich der anspruchsvollen Fortbildung unterzogen haben und die Qualifikation als Dozenten hierfür erworben haben. Neben den genannten Kursen werden natürlich auch Ersthelfer Schulungen für Führerscheinbewerber angeboten. Jüngst können auch sogenannte Brandschutzhelfer, welche in Betrieben ebenfalls gesetzlich gefordert sind, vom ASB Kronach geschult werden.

Informationen gibt es telefonisch unter der Rufnummer 09261/50677-15. red