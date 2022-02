In seiner nächsten Sitzung behandelt der Gemeinderat neben diversen Bauanträgen die kommunale Zweckvereinbarung zur Errichtung eines Verkehrsübungsplatzes. Die Sitzung findet am Mittwoch, 23. Februar, 18.30 Uhr in der Kehlbacher Kulturhalle statt. Zuvor gibt es eine Bürgerfragestunde. red