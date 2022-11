Gesetzeslage Das „Wind-an-Land“-Gesetz soll den Ausbau der Windenergie in Deutschland schneller voranbringen. Es wurde von Bundestag und Bundesrat im Juli verabschiedet und tritt zum 1. Februar 2023 in Kraft. Demnach sollen zwei Prozent der Flächen für die Windenergie zur Verfügung gestellt werden. Das Windenergieflächenbedarfsgesetz sieht eine Verteilung sogenannter „Flächenbeitragswerte“ auf die Länder vor. Bis Ende des Jahres 2027 sollen 1,4 Prozent und bis Ende 2032 zwei Prozent der Bundesfläche für Windkraftanlagen ausgewiesen sein.

Lockerung Die 2014 eingeführte

10-H-Regel schreibt vor, dass der Abstand von Windrädern zur nächsten Wohnsiedlung mindestens das Zehnfache ihrer Bauhöhe betragen sollte. Das hatte den Ausbau der Windenergie in Bayern fast zum Erliegen gebracht. 2013 wurden noch 400 Genehmigungsanträge gestellt, 2020 waren es nur drei. Die Bayerische Staatsregierung hat vor wenigen Tagen eine Teillockerung der 10-H-Regelung beschlossen. Neue Windkraftanlagen können nun in bestimmten Fällen mit einem Mindestabstand von 1000 Metern zu Wohngebäuden gebaut werden. Vereinfacht wird der Bau von Windkraftanlagen bei ausgewiesenen Vorranggebieten, längs von Eisenbahnstrecken und Autobahnen, in Gewerbegebieten, auf militärischen Übungsgeländen, bei Repowering-Flächen (dort werden ältere Windanlagen durch moderne ersetzt) und bei bestimmten Waldflächen. vs