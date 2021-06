Morgen wird in Bayern der Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung begangen. Aus diesem Anlass ist die Beflaggung aller staatlichen Dienstgebäude angeordnet.

Anja Weigelt vom Kronacher Stadtarchiv hat recherchiert und schildert die Situation in der unmittelbaren Nachkriegszeit in der Region wie folgt: „Anfang September 1945 waren im Landkreis Kronach bereits über 4000 Flüchtlinge registriert, davon 1555 alleine in der Kreisstadt. Bis Oktober 1946 wuchs ihre Zahl auf 14 167 an.

Die Sudetendeutschen stellten zu diesem Zeitpunkt fast die Hälfte der Vertriebenen in der Region. Die zweitstärkste Gruppe waren Flüchtlinge aus den Gebieten jenseits von Oder und Neiße . Weitere Vertriebene stammten aus Polen, der Sowjetunion, den baltischen Staaten, Jugoslawien, Rumänien und Ungarn.

Damit war fast jeder fünfte der ca. 77 000 Landkreisbewohner ein Ausgewiesener, Evakuierter oder Ausländer. In neun Gemeinden betrug der Flüchtlingsanteil mehr als 30 Prozent, wie beispielsweise in den Gemeinden Schwärzdorf, Steinbach an der Haide und Beikheim. Der Landkreis Kronach hatte bis Ende Oktober 1946 sechs Prozent der Flüchtlinge und Vertriebenen aus ganz Oberfranken aufgenommen.

Massenlager

Die Vermittlung und Betreuung der Heimatvertriebenen lag in den Händen der Flüchtlingskommissare, in Kronach ab 1945 in denen von Alfred Tuma. Die Unterbringung bereitete große Schwierigkeiten, da es galt, den knappen Wohnraum zwischen Einheimischen und Vertriebenen aufzuteilen. Deshalb kam es auch zur Einrichtung von Massenlagern, in Kronach unter anderem auf der Festung Rosenberg .“ red