Ein schwebender Mezzosopran und als Fundament die "Königin der Instrumente" - an diesem einzigartigen musikalischen Glanz, dargeboten in der hervorragenden Akustik der St.-Jakobikirche, durften sich die zahlreichen Besucher der Passionsandacht mit konzertanter Ausgestaltung in Küps erfreuen. Dort brillierte die samtig weiche Stimme von Petra Beutner, Studierende der Berufsfachschule für Musik in Kronach, im harmonisch verschmelzenden Zusammenklang mit dem Orgelspiel ihrer Lehrerin Katharina Pfretzschner. Auch deren Musikschüler Markus Müller steuerte wunderbare Orgelklänge bei - zur Ehre und zum Lobpreis Gottes .

Die Besucher erlebten eine bewegende Stunde mit herrlicher Musik sowie tiefgründigen Texten von Dekanin Ulrike Schorn in ihrer Auslegung des Evangeliums nach Johannes, Kapitel 18 - ein Stück der Passionsgeschichte. Absolute Höhepunkte des sorgsam aufeinander abgestimmten Programms waren die von Pfretzschner an der Orgel sowie von der klangschönen Mezzosopranistin gemeinsam erklingenden Bach'schen Kompositionen "O Haupt voll Blut und Wunden" und "Erbarme dich" (aus der Matthäus-Passion) als auch die Arie "Eia mater" aus dem "Stabat mater" von Giovanni Battista Pergolesi (1710 - 1736).

Am Ende gab es großen Beifall für die wunderbaren musikalischen Glaubensbekenntnisse, für die sich die Dekanin herzlich bei den Mitwirkenden bedankte. Pfretzschner konnte diesen Dank nur zurückgeben. "Es ist es sehr schön, dass ein solches Kirchenmusik-Programm ökumenisch gestaltet werden kann und die Gemeinden und Theologen offen dafür sind."

Das gleiche Programm kam am Sonntag in der Kronacher Klosterkirche zum Klingen - mit Ausnahme des Beitrags von Markus Müller, der in Kronach nicht mit dabei war. Auch in Kronach zeigten sich die Besucher innig ergriffen. hs