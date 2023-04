Auch in diesem Jahr fand an der Grundschule Tettau in der Fastenzeit wieder eine Solibrotaktion statt. Ziel war es, eine möglichst große Spende für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu erwirtschaften.

Die Bäckerei Löffler aus Kleintettau buk weit über hundert Brote für den guten Zweck und gab sie zum Herstellungspreis an die Schule ab. Vom Karibuladen aus Kronach wurde fair gehandelter Kaffee angeboten und die Umwelt-AG der Schule hatte gemeinsam mit der dritten und vierten Klasse über Wochen aus Milchtüten fantasievoll bemalte Blumentöpfe gebastelt.

Ende März fand dann der Solitag statt. Eingeläutet wurde der Spendentag mit einer Andacht in der Pausenhalle. Mit einfühlsamen Worten stimmte die Religionspädagogin Carmen Greiff die Kinder auf die Aktionen ein. Sie berichtete vom Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien und von der schwierigen Lage dort.

Am späten Vormittag luden die Kinder und die Lehrkräfte der Grundschule dann Eltern und Großeltern in ihre Kaffeestube ein. Voller Freude bewirteten die größeren Schüler die zahlreichen Gäste mit fair gehandeltem Kaffee und leckerem Kuchen. Zur Unterhaltung sang der Schulchor unter Leitung von Christiane Fiedler einige flotte Lieder. Auch die Lehrkräfte hatten mit ihren Klassen kleine Beiträge eingeübt, die von den Kindern mit Begeisterung vorgetragen wurden.

Rektorin Birgid Weiß zeigte sich erfreut über die große Spendenbereitschaft und bedankte sich bei den Kindern und allen Unterstützern für die Hilfe. Stolz waren die Schulkinder , dass durch den Verkauf der Brote und Bastelartikel und durch die Spendenaktion nun insgesamt 660 Euro an die Hilfsorganisation „Humedica“ für die Erdbebenopfer überwiesen werden können. red