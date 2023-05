Die Vorsitzende des Musikvereins , Meike Steiger, freute sie sich über die Nachwuchsarbeit in Zusammenarbeit mit der Orchesterschule Pressig-Stockheim sowie der neu ins Leben gerufenen Bläserklasse an den Grundschulen. Sie gratulierte Tim Baumstark (Schlagzeug) zum Leistungsabzeichen in Bronze; die Mitgliedsnadel für die Aufnahme in den Nordbayerischen Musikbund wurde Maya Baumstark (Trompete) überreicht.

Die 70. Geburtstage von Ehrenvorsitzendem Georg Raab, Ehrendirigent Rainer Ferenz und Ehrenmitglied Gerhard Beetz im Herbst konnten bei einem Musikabend gebührend nachgefeiert werden konnten. Ebenso wurde Ehrenmitglied Siegfried Zinner zum 90. Geburtstag mit einem Ständchen überrascht.

Daniel Hilbert ließ in seinem Dirigentenbericht die vergangene Saison mit den verschiedenen Spielauftritten Revue passieren. Nach zunächst noch etwas verhaltenem Beginn im Frühjahr ging es dann ab dem Sommer wieder zum regulären Jahresprogramm über. So wurde neben verschiedenen kirchlichen Auftritten und Ständchen zum Beispiel auch auf der Kerwa und beim Bartholomä-Frühschoppen gespielt, zum Jahresabschluss gab es traditionell „A Weihnachtlicha Stund“ und die Neujahrsständchen.

Altbürgermeister Georg Konrad wurde für 30 Jahre, Georg Tannhäuser für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt. hs