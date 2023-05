Der DLRG-Ortsverband Marktredwitz war zusammen mit der DLRG-Jugend Oberfranken kürzlich Ausrichter für die 49. Oberfränkischen Meisterschaften und 35. Oberfränkischen Seniorenmeisterschaften im Rettungsschwimmen. Bewältigt werden mussten Disziplinen wie Hindernis-, Flossen- und Freistilschwimmen, Retten, Retten mit Flossen, Schleppen einer Puppe, kombiniertes Schwimmen, Lifesaver, Super-Lifesaver oder eine kombinierte Rettungsübung. Für die Teilnehmer des DLRG-Kreisverbands Kronach , der mit 28 Einzelstarterinnen und –startern und sechs Mannschaften in Marktredwitz vertreten war, war die Meisterschaft ein gelungener und spannender Wettkampftag in einem supermodernen Hallenbad.

Die Erfolgsbilanz der Kronacher: neun Bezirksmeistertitel im Einzel (Naemi Löffler – Altersklasse 15/16 weiblich; Kilian Wegner – AK 15/16 männlich; Linus Wegner – AK 17/18 männlich; Michael Bär – AK 40 männlich; Gabriele Grüdl – AK 45 weiblich; Anke Kürpick – AK 50 weiblich; Beate Agten – AK 55 weiblich; Barbara Neubauer – AK 65 weiblich; Richard Bär – AK 75 männlich).

Weiterhin holten die Kronacher fünf Bezirksmeistertitel in der Mannschaft: Lotta Gügel, Leonie Heim, Tim Hofmann und Hanna Peter in der AK 10 männlich; Philipp Jakob, Franz Kaiser , Gabriel Löffler und Max Neidhardt in der AK 11/12 männlich; Michael Bär, Bastian Martin, Bastian Schneider, Florian Sesselmann und Linus Wegner in der AK offen männlich; Karin Dressel, Gabriele Grüdl, Anke Kürpick und Barbara Neubauer in der AK 200 weiblich sowie Beate Agten, Richard Bär, Sandra Engerißer und Gerhard Wich in der AK 240 männlich. Den Erfolg komplettierten vier Bezirksvizemeistertitel im Einzel: Tim Hofmann – AK 10 männlich; Bastian Martin – AK offen männlich; Bastian Schneider – AK 25 männlich; Karin Dressel – AK 50 weiblich; einer in der Mannschaft für Lara Deuerling, Sebastian Hain, Frank Reuß und Hannah Paschky in der AK 11/12 männlich sowie eine Bronzemedaille im Einzel für Marie Sachs in der AK 13/14 weiblich.

Darüber hinaus konnten sich vor allem die jungen Nachwuchstalente des DLRG-Kreisverbands Kronach über weitere gute Platzierungen freuen: Leonie Heim – 6. AK 10 weiblich; Hanna Peter – 7. AK 10 weiblich; Lotta Gügel – 8. AK 10 weiblich; Hannah Paschky – 5. AK 11/12 weiblich; Lara Deuerling – 7. AK 11/12 weiblich; Gabriel Löffler – 4. AK 11/12 männlich; Max Neidhardt – 5. AK 11/12 männlich; Franz Kaiser – 9. AK 11/12 männlich; Sebastian Hain – 11. AK 11/12 männlich; Frank Reuß – 13. AK 11/12 männlich; Philipp Jakob – 19. AK 11/12 männlich; Paul Jacobi – 5. AK 13/14 männlich; Adam Reuß – 6. AK 13/14 männlich; Florian Sesselmann – 4. AK 25 männlich. red