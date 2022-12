Einen deutschen Titelträger und sogar mehrere Weltmeister hat die Stadt Teuschnitz zum Jahresende ausgezeichnet. Darüber hinaus würdigte Bürgermeister Frank Jakob (FW) die Leistungen von sechs Schulabgängern.

Sophia Förtsch (Notenschnitt 1,82) und Anna Schirmer aus Haßlach (1,64) hatten die Mittlere Reife abgelegt. Vier junge Bürger schafften beim Abitur eine Eins vor dem Komma. Neben Johanna Hebentanz und Luis See aus Wickendorf (beide 1,9) und Robin Neubauer aus Haßlach (1,4) war dies Manjana Diepold aus Wickendorf, die die Traumnote 1,0 im Abizeugnis stehen hat. Die junge Frau ist fest entschlossen, Medizin zu studieren. Der Bürgermeister bot ihr schon jetzt eine Praxis in ihrer Heimatstadt an.

Im sportlichen Bereich setzte die Tischtennismannschaft des TSV mit Johannes Scherbel, Friedrich Tomaschko, Wolfgang Fröba, Peter Daum, Thomas Schneider und Bernd Jungkunz ein Zeichen. Dem Team gelang mit dem Aufstieg in die Landesliga der größte Erfolg in der über 70-jährigen Geschichte der Tischtennisabteilung. Darüber hinaus wurde der beständigste Akteur im TSV-Dress, Peter Daum, für 900 Partien ausgezeichnet.

Der Rekordhalter der Vereinsmeisterschaften war 18 Jahre lang Abteilungsleiter und ist seit über drei Jahrzehnten Mannschaftsführer. Einem anderen, eher unbekannten Hobby widmet sich Klaus Fröba. Er wurde deutscher Meister mit seinem Ultraleichtflugzeug in der Saalflugklasse F1M. In dieser Disziplin gilt es, die leichten Flugzeuge so lange wie möglich ohne fremden Einfluss in einer Halle in der Luft zu halten. Sein Flugzeug blieb 13 Minuten und 13 Sekunden oben.

In Ricccione (Italien) traten in diesem Jahr Sportler aus der ganzen Welt in rettungssportlichen Disziplinen gegeneinander an. Dabei holten die sieben Rettungsschwimmer aus dem DLRG-Kreisverband Kronach drei Weltmeistertitel sowie fünf zweite und einen dritten Platz.

Das Team „Rasante Tanten“ mit Karin Dressel, Gabriele Grüdl, Barbara Neubauer und Anke Kürpick holte gleich zwei WM-Medaillen: Bronze in der 4x50-Meter-Gurtretterstaffel und Silber in der 4x25-Meter- Puppenstaffel.

Doppelweltmeisterin wurde Barbara Neubauer. Sie siegte in der Altersklasse W65 – 69 in den Disziplinen 100 Meter Lifesafer und 100 Meter Retten mit Flossen. Dazu gab es noch einen Vizeweltmeistertitel für 50 Meter Retten einer Puppe.

Die Geehrten wurden mit Sachpreisen und einem gemeinsamen Essen in der Arnika-Akademie bedacht. miw