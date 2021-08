Zu einer Yoga- Wanderung am kommenden Donnerstag, 12. August, lädt die Tourist-Information Oberes Rodachtal ein. Start ist um 18 Uhr ab dem Tourismushaus. Achtsam geht es über das Leitschtal hoch zum Mühlberg, zwischendurch gibt es kleine Yoga-Einheiten. Oben angekommen genießen die Teilnehmer vor herrlichem Panorama eine etwas längere Yoga- und Entspannungssequenz. Bitte ausreichend zu Trinken und eine Unterlage (Matte oder größeres Handtuch) mitbringen. Anmeldung unter Telefon 09262/1538 oder 0175/ 3789750, oder per E-Mail an info@oberes-rodachtal.de. red