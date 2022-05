Spaß und Aktion, ein buntes Bühnenprogramm, vielfältige Mitmachaktionen und vor allem jede Menge Infos rund um ehrenamtliches Engagement in Kronach − Was war das für ein lebhafter Tag am Samstag in der Kühlenzpassage! Von den Kleinsten bis hinauf ins Seniorenalter: Alle hatten viel Spaß bei kurzweilig-unterhaltsamen Stunden der Kronacher Engagement-Börse, die endlich in ihre dritte Runde gegangen war. Initiator war erneut die „Engagierte Stadt“ mit dem Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement (Kobe) im Landkreis Kronach .

„Eine ganze Halle voller engagierter Menschen“, zeigte sich Moderatorin Uli Noll begeistert. Sie eröffnete gemeinsam mit Kronachs Bürgermeisterin Angela Hofmann, dem stellvertretendem Landrat Gerhard Wunder sowie Kobe-Projektleiterin Sabine Nuber und Rainer Kober, Vorsitzender des Trägervereins der Engagierten Stadt, „ Kronach Creativ“, den „Markt der Möglichkeiten“.

„Wo Spirit ist, geht es auch vorwärts“, sprach Rainer Kober von einer im Landkreis deutlich spürbaren Aufbruchstimmung. Dazu hätten Eigeninitiative und bürgerschaftliches Engagement maßgeblich beigetragen. Das Kobe mit seinem Projektbüro in der Mangstraße sehe sich dabei als Anlaufstelle. Angela Hofmann stellte fest, dass sich das Ehrenamt gewandelt habe. Ehrenamtliche seien oftmals nicht mehr ein Leben lang treu für ihren Verein tätig, sondern eher zweckgebunden beziehungsweise projektbezogen über eine begrenzte Zeit.

Alle, die sich ehrenamtlich einbrächten, verdienten Anerkennung, erklärte Gerhard Wunder . Die bringe der Landkreis auch mit der Ehrenamtskarte zum Ausdruck.

Eine große Bandbreite

Wie vielfältig das Spektrum an Engagement-Möglichkeiten im Landkreis ist, zeigten die über 20 Stände in der Kühnlenzpassage. Die Teilnehmer mit ihren Angeboten kamen aus unterschiedlichen Bereichen: Sport, Kultur, Jugendarbeit , Bildung, Natur und Umwelt sowie aus dem sozialen Sektor.

Beliebt waren vor allem die Mitmachaktionen. Dabei konnten sich die Besucher unter anderem in Sportarten erproben, Samenbomben herstellen, ihr Reaktionsvermögen testen oder mittels einer Promille-Brille erfahren, zu welchen Ausfallerscheinungen übermäßiger Alkoholkonsum führt.

Bei einem Gewinnspiel der Eisenbahnfreunde Rodachtal gab es indes Freikarten zu gewinnen. Zahlreiche Ehrenamtliche nutzten zudem die Möglichkeit, sich für die Fotokampagne „Ich & mein Ehrenamt “ kostenlos fotografieren zu lassen und dazu ein Statement abzugeben.

Die Adelbert-Raps-Stiftung stellte Fördermöglichkeiten, Mikrofonds und das „Helden der Heimat“-Projekt vor. Die Kronacher Mitmachbörse warb für ihr Schulungsangebot „Fit fürs Ehrenamt “.

Außerdem gab es ein Rahmenprogramm, bei dem sich die Vereine kurz präsentieren konnten. Hierbei gab auch die neueste Formation der Turnerschaft Kronach mit gelungenen Hebefiguren einen Einblick in ihr Können. hs