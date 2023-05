Bei der Hauptversammlung der Ortsgruppe Ludwigsstadt des Frankenwaldvereins freute sich Erste Obfrau Silke Treuner, dass im Jahr 2022 wieder ein aktives Vereinsleben möglich gewesen sei.

Die Öffnung des Wanderheimes am 1. Mai sei von vielen Wanderlustigen gerne angenommen worden. Auch das Johannisfeuer und das traditionelle Bergfest habe viele Besucher angelockt, um den herrlichen Blick auf das Loquitztal zu genießen.

Die Vermietungen des komplett renovierten Wanderheims haben wieder zugenommen und auch für 2023 gebe es schon zahlreiche Anfragen.

Wegewart Stefan Zipfel gab einen Einblick in seine derzeit schwierige Aufgabe. Die Betreuung des Wanderwegenetzes von insgesamt 172 Kilometern gestalte sich aktuell wie ein „Kampf gegen Windmühlen“. Durch die großflächige Abholzung seien die Wege teils in einem schlechten Zustand und Markierungen nicht mehr vollständig. Die Wegeausschilderung werde nun nach und nach wieder ergänzt.

Wanderwart Ulrich Müller gab einen kurzen Überblick über die zurückgelegten Wanderungen im Jahr 2022. Auch die Mittwochswanderer konnten wieder auf viele Wanderkilometer zurückblicken. Die geplanten Wanderungen für dieses Jahr werden immer rechtzeitig über den Aushang an der Schmiede Rossmehl bekanntgegeben.

In diesem Jahr sollen wieder das Sonnwendfeuer am 24. Juni sowie das traditionelle Bergfest am 3. September stattfinden.

Das Wanderabzeichen in Silber erhielten Gerlinde Ziener, Gertrud Herzog, Peter Hill und Fritz Opel . Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Gudrun Klingshirn, Martin Büchner, Richard Eichhorn und Harald Röstel ausgezeichnet. red