Ludwigsstadt — Auf 100 Lebensjahre konnte am Dienstag Elisabeth Mattheß zurückblicken. Seit rund zwei Jahren lebt die Jubilarin im BRK-Seniorenhaus in Ludwigsstadt , wo sie sich sehr wohlfühlt.

Wenn man Elisabeth Mattheß an ihrem Ehrentag an der Kaffeetafel im BRK-Seniorenhaus betrachtet, braucht man sich keine Sorgen im Hinblick auf das Alter zu machen: Freundlich lächelnd unterhält sich die hochbetagte Dame mit den Mitarbeitern der Einrichtung, allen voran Heimleiter Peter Schulz und Pflegedienstleiterin Mira Lieb. Auch Landrat Klaus Löffler , Ludwigsstadts Bürgermeister Timo Ehrhardt sowie Pfarrerin Rebekka Pöhlmann machten sich auf den Weg, um zu diesem besonderen Geburtstag persönlich zu gratulieren. Bei einigen Häppchen erzählte die geistig bemerkenswert fitte Jubilarin aus ihrem bewegten Leben, das vom späteren Zweiten Weltkrieg und der entbehrungsreichen Zeit danach geprägt war. Leider verlor die aus Lehesten stammende Jubilarin während der furchtbaren Kriegsjahre sowohl ihren Zwillingsbruder, als auch ihren Vater .

Ihr Zwillingsbruder wurde im Alter von gerade einmal 21 Jahren in seinem Flieger über Frankreich abgeschossen, während ihr Vater seit dem Krieg vermisst wird.

Die Großeltern der frischgebackenen Hundertjährigen hatten einst ein Lebensmittelgeschäft; ihr Vater war Bürgermeister, ihre Mutter Gemeindeschwester.

Elisabeth Mattheß selbst war beruflich als Laborassistentin in einer Arztpraxis in Lehesten tätig. Sie hat einen Sohn und eine Tochter und ist stolze Mehrfach-Oma. Zu ihren Hobbies zählten viele Jahre Handarbeiten. Nunmehr nimmt die rüstige Jubilarin mit großer Begeisterung regelmäßig an den Bewegungs- bzw. Beschäftigungsangeboten der Einrichtung wie Seniorengymnastik, Kegeln oder auch Kochen teil.