Das Mitwitzer Rathaus , 1983 eingeweiht, war von 1630 bis 1918 das herrschaftliche Wirtshaus "Zum Wilden Mann". Das Gebäude hat dieser Tage einen besonderen Schmuck bekommen. Eine vorübergehende leichte Schneeschmelze mit einer plötzlich und längeranhaltenden Frostperiode haben ein merkwürdiges Schauspiel am Dach des altehrwürdigen Gebäudes von 1630 hinterlassen: Ringsum ist es mit dolchartigen Eiszapfen gekrönt, die durchaus gefährlich werden können. Die Marktgemeinde hat Warntafeln am Bubsgässchen und an der Coburger Straße aufgestellt und den Gehweg vor dem Rathaus abgesperrt, um vor der drohenden eisigen Gefahr aus der Höhe zu schützen. Foto: Friedrich Bürger