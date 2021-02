Am Freitag gegen 13.45 Uhr befuhr eine Frau mit ihrem VW Golf die Staatsstraße von Steinberg in Richtung Dörfles. Vor ihr befand sich zu dieser Zeit ein Lkw. Nach dem Kreisverkehr in Steinberg löste sich vom Aufbau des Lkw eine Eisplatte, die gegen den VW Golf geschleudert wurde. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Unfallzeugen melden sich bitte bei der PI Kronach, Tel.: 09261 503-0.