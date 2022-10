Sie müssen nicht nur sportlich fit sein, sondern vor allem auch viele Kenntnisse über Regeln und Vorgaben wissen, die zur Erlangung des Deutschen Sportabzeichens (DSA) erforderlich sind. Gemeint sind die Sportabzeichenprüfer. Sie fanden sich auf Einladung des Bayerischen Landes-sportverbandes (BLSV) bzw. des Kreisreferenten für das DSA, Harald Kaiser , in der Rodachtalhalle in Marktrodach zur Fortbildung ein.

Die Fortbildung war sehr wichtig, weil ohne ihren Nachweis die Prüfberechtigungen am Jahresende ihre Gültigkeit verlieren. Durch Teilnahme an dieser Fortbildung konnte die Prüfberechtigung verlängert werden. Harald Kaiser , der die Fortbildung leitete, freute sich, acht der unentwegten Sportidealisten begrüßen zu können.

Der in Kronach wohnhafte Harald Kaiser ist seit 2015 Referent für Sportabzeichen im Bayerischen Landessportverband (BLSV) im Sportkreis Kronach . Er absolvierte dazu die Trainer-B-Lizenz für Breitensport Turnen, Bewegungskünste und Turnartistik. Er hat inzwischen einen weiteren Lehrgang besucht und ist nun Multiplikator für Sportabzeichen .

Der Kreisvorsitzende im BLSV-Sportkreis Kronach , Mario Schmid , dankte Harald Kaiser für sein ehrenamtliches Engagement als einer der wenigen Ausbilder in ganz Bayern, der immer wieder seine Freizeit für die Belange des DSA opfert und in den vergangenen Jahren vielen Sportlern, Übungsleitern und Trainern durch seine Ausbildung auch die Lizenzverlängerung sichern konnte. Schmid dankte den Geehrten für ihren langjährigen Einsatz als Sportabzeichenprüfer, der vielen Sportlern zur Erlangung des DSA verholfen hat.

Kaiser wies darauf hin, dass die Schwimmfähigkeit unabdingbare Voraussetzung zur Erlangung des DSA sei. Er lobte die Anwesenheit des Ehrenkreisvorsitzenden der DLRG- Kreisverbandes Kronach , Richard Bär. Kaiser erklärte, dass er in Zukunft großen Wert auf die Schwimmausbildung auch bei Kindern legen wird und dazu ist er dankbar in der DLRG zuverlässige Partner an seiner Seite zu haben. Denn zur Schwimmausbildung gehöre auch die Sicherheit, für die die DLRG-Rettungsschwimmer sorgen.

Man werde sich auch verstärkt um geeignete Schwimmbäder im Landkreis Kronach kümmern, denn Schwimmen ist eine wichtige Voraussetzung für das DSA.

Eine große Freude war es für Harald Kaiser , einige Leistungsträger für langjährige Prüfertätigkeit zur Abnahme des DSA mit Urkunden vom BLSV ehren zu dürfen. Unter ihren wachsamen Augen erlangten Hunderte von Kindern, Erwachsene und Senioren in verschiedenen Altersgruppen das begehrte DSA. Für 15 Jahre: Stefan Palm (TV Mitwitz), Peter Dressel (SLG Reichenbach) Brigitte Wagner (TV Mitwitz); 20 Jahre Richard Bär (DLRG-Stützpunkt Teuschnitz); 25 Jahre: Hartmut Post, Doris Friedrich (beide TV Mitwitz), Petra Spörl, Margarete Wunder-Blinzler, Ina Krug (ATSV Nordhalben). Die nächste Ausbilderprüfung in Marktrodach, schwerpunktmäßig für Schwimmdisziplin, ist für den 10. Juni 2023 geplant. eh