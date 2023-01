Am Dienstagnachmittag um 18.36 Uhr wurde die Einfahrtsschranke zum Feuerwehrgelände in der Rodacher Straße beschädigt. Bei der Sichtung der Videoaufzeichnung wurde festgestellt, dass ein offensichtlich jugendlicher Tatverdächtiger in Begleitung einer jungen Frau an der Schranke vorbeilief, stehen blieb und etwa einen Meter des LED-Leuchtbandes mutwillig abriss. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro . Der Tatverdächtige trug eine schwarze Hose, eine graue Jacke, eine schwarze Mütze und weiße Schuhe. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030.

Pkw aufgrund Defekt ausgebrannt

Am Donnerstagnachmittag wurden die Feuerwehren Haßlach und Steinbach am Wald zusammen mit der Polizei Ludwigsstadt zur Ortsverbindungsstraße Haßlach-Lauenhain gerufen. Ein BMW war dort aufgrund eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen und musste abgelöscht werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstagvormittag fuhr ein Sattelzug auf der Staatsstraße zwischen Rappoltengrün und Teuschnitz und verringerte seine Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 87-jähriger Pkw-Fahrer wollte den Sattelzug daraufhin überholen und rammte beim Ausscheren den Sattelauflieger. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 15.000 Euro .

Verkehrsschild umgefahren

Ein Unbekannter hat im Laufe der Woche ein Verkehrsschild in der Otto-Wiegand-Straße in Steinbach am Wald umgefahren. Anschließend ist der Verursacher einfach davongefahren. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt.

Auto beschädigt

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde am Marktplatz in Kronach ein BMW beschädigt. Ein Unbekannter brach die Antenne des geparkten Pkw ab und verursachte dabei einen Schaden von rund 30 Euro . pi