Die Reihen jener Berg­leute, die in den Stock­heimer „Katharina-Schacht“ in über 300 Meter Tiefe eingefahren sind, um in mühevoller Arbeit unter Tage ihr tägliches Brot zu verdienen, lichten sich immer mehr. Mit dem Heim­gang von Egbert Friedrich, Ehren­mitglied des Knappen­vereins Stock­heim und Umgebung, der im Alter von 78 Jahren verstorben ist, ist dies besonders bewusst geworden. Fünf Jahre hatte er als Hauer Steinkohle abgebaut.

Egbert Friedrich hat sich vor allem um den Knappen­verein als langjähriger Zweiter Vorsitzender große Verdienste erworben. Bei allen Anlässen war er mit seinem „Berg­manns­kleid“ stets präsent. Traditions­bewusstsein, Heimat­liebe und familiäre Verbundenheit haben sein Leben geprägt. Wie kein anderer hat er dem Knappen­verein seinen Stempel aufgedrückt, mit dem er fast 50 Jahre eng verbunden war. Ein besonderes Anliegen war ihm die alljährliche Ausrichtung der Barbarafeier. Fünf Jahrzehnte prägte der Stock­heimer außerdem den katholischen Kirchen­chor mit seinem Gesang. Ein besonderes Anliegen war ihm die Weiterentwicklung der Berg­manns­kapelle Stock­heim.

Egbert Friedrich hat jahre­lang zusammen mit seiner Frau Agathe zuverlässig bei Wind und Wetter die Tages­zeitungen zugestellt. Egbert Friedrich hat eine große Lücke in der Dorf­gemeinschaft hinterlassen.

Der Trauer­gottes­dienst findet am kommenden Mittwoch, 21. April, um 14.30 Uhr im Gottes­haus St. Wolf­gang in Stock­heim statt. gf