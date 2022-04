Eine Ära geht für die Kindertagesstätte „Spatzennest“ in Oberlangenstadt zu Ende. Die Leiterin der Einrichtung, Petra Weiß, wurde im Beisein „ihrer“ Kinder, des Teams aus Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen, von Vertreterinnen des Elternbeirats, von Sandra Tremel als Vertreterin der Trägergemeinschaft, der Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes, Christina Sammet, und von Pfarrer Jochen Pickel in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Genauer muss man sagen, zunächst in das „Sabbatical“, von dem aus sie dann direkt in den Ruhestand übertritt.

Die Kinder haben noch einmal alle Lieblingslieder ihrer Frau Weiß ausgepackt und zum Besten gegeben. Dabei wurden auch viele Mal- und Bastelarbeiten und eine Rose der Kinder als „Liebesbeweise“ zum Abschied überreicht. Das Kita-Team gab ihr gute Ratschläge mit, die zusammen das Wort „Ruhestand“ ergeben.

Würdigung

Sandra Tremel würdigte in einer kurzen Ansprache den beruflichen Werdegang von Petra Weiß, die 1988 als Erzieherin ins „Spatzennest“ in Oberlan-genstadt kam und zehn Jahre später dort die verantwortungsvolle Aufgabe als Leiterin übernahm. In den 34 Jahren in der Einrichtung, darunter fast ein Vierteljahrhundert als Leiterin , hat sie dafür Sorge getragen, mehrere Generationen von Kindern bestens auf das Leben und seine Herausforderungen vorzubereiten. Viele Oberlangenstädter und Küpser kennen sie als „ihre“ Frau Weiß aus den Kindergarten-Tagen.

Veränderungen

Das „Spatzennest“ hat sich baulich immer wieder verändert. „Da musste man manchmal schon auch sehr improvisieren“, meinte Petra Weiß bei ihrem Abschied. Das jüngste Vorhaben mit den wohl tiefgreifendsten Veränderungen am Gebäude kann sie gelassen aus dem Ruhestand verfolgen. „Ich komme einfach mal vorbei und bin ein bisschen dabei“, sagte sie ein wenig wehmütig, aber auch froh, dann nicht mehr in der Verantwortung zu stehen.

Pfarrer Jochen Pickel übernahm schließlich die offizielle Entpflichtung von ihren Aufgaben als Leiterin und Erzieherin und sprach ihr einen speziellen Ruhestandssegen zu. red