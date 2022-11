Der Faschingseröffnungsgottesdienst der Interessengemeinschaft der Faschingsgesellschaften des Landkreises Kronach in der St.-Laurentius-Kirche am Sonntagabend war in dieser Form eine Premiere im Landkreis. Pater Helmut Haagen hielt mit seiner Predigt die erste Büttenrede der neuen Faschingssaison, beleuchtete in Versform die Bedeutung des 11.11. aus christlicher Sicht und verwendete dabei viel Zahlenspielerei.

Zudem schaffte Helmut Haagen – wie angekündigt – eine rhetorische Punktlandung, denn seine Predigt dauerte genau elf Minuten und elf Sekunden und keine Sekunde länger, womit Berichte einiger Besucher, seine Predigt hätte tatsächlich knapp 17 Minuten gedauert, getrost im Bereich der Fakenews verortet werden können. Allerdings nutzte Helmut Haagen den sehr engen Zeitrahmen intensiv und vergaß nicht, den Narren ordentlich ins Gewissen zu reden.

Gedenktag des heiligen Martin

Der 11. November sei nicht nur Faschingsbeginn, sondern vor allem Gedenktag des heiligen Martin, der sich für seine Mitmenschen beispielgebend eingesetzt habe: „Denn was der Martin hat gemacht, mein Lieber, das hat’s voll gebracht.“ Der Heilige hätte sicher nichts gegen Fröhlichkeit an diesem Tag, aber sicherlich gegen Exzesse aller Art: „Wir dürfen richtig fröhlich sein, a Gaudi ja, doch Sünde Nein.“

Neben den teilnehmenden Faschingsvereinen und -gesellschaften aus Teuschnitz, Ludwigsstadt, Kehlbach, Pressig, Förtschendorf, Rothenkirchen, Neukenroth, Steinberg, Steinwiesen und Mitwitz waren auch die kommunalpolitischen Vertreter nach Buchbach gekommen. Stellvertretend für sie sprach Landrat Klaus Löffler und betonte: „Ihr schenkt vor allem den Menschen eins, Freude. Und ja, wir leben sicher in bewegten Zeiten, herausfordernden Zeiten, und umso mehr ist es heute wichtig, nach außen ein Licht anzuzünden. Wenn wir diese Freude, die wir heute erleben durften, bei den Faschingsveranstaltungen nach außen tragen können, dann können wir vor allen Dingen eines machen, den Menschen ein paar schöne Stunden schenken, damit sie vom Alltag auch mal abschalten können.“

Landrat Klaus Löffler dankte für dieses ehrenamtliche Engagement, „das die Gesellschaft im Landkreis zusammenhält“.

Idee der Interessengemeinschaft

Dem Vorbereitungsteam um Robert und Sabine Unglaub, Matthias Barnickel, Ulla Opel , Stefan Hofmann, Herbert Agel, sowie Silvia und Peter Heinlein ist mit dem Gottesdienst eine geniale Veranstaltung geglückt. Robert Unglaub von der Faschingsgesellschaft Steinwiesen erläuterte, dass die Verantwortlichen der im Landkreis tätigen Faschingsvereine, Gesellschaften, Clubs und Gemeinschaften die Interessengemeinschaft der Faschingsfreunde im Landkreis Kronach aus der Taufe hoben. Grundgedanke war das gegenseitige Kennenlernen, das Vertiefen von Bekanntschaften, das Knüpfen von Freundschaften, der Austausch von Terminen und gegenseitige Besuche. Die Feuertaufe hatte die Interessengemeinschaft im Jahr 2019/20, als in Steinwiesen die Sendung „Franken helau“ des BR stattfinden sollte und man gemeinsam an einem Strang zog. Seit damals aber sei auch die Idee eines Faschingsgottesdienstes herangewachsen.

Musikalisch wurde der Gottesdienst von Benjamin Baier an der Orgel und mit Gesangsstücken von Yvonne Kremer umrahmt.