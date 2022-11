Der Verein Regionale Kunstförderung Kronach steht für internationale Kunstprojekte im Landkreis. Mit der Kunstmesse „ART Kronach “ sorgt er seit 30 Jahren für das Rahmenprogramm zur Kronacher Weihnacht.

Zuvor hatte Ingo Cesaro diese Verkaufsmesse für Kunstschaffende aus der Region in der Jahnsallee und am Aufgang zur Festung Rosenberg veranstaltet. Damals war man sehr vom Wetter abhängig. Da kam das Angebot der Stadt Kronach gerade recht, die „ART Kronach “ in den historischen Rathaussaal und damit in die direkte Nähe zum Weihnachtsmarkt in der Oberen Stadt zu verlegen.

Dort allerdings konnten keine Bilder gehängt werden, so standen diese auf den Stühlen und an die Wände gelehnt. Schließlich entschloss man sich, in die Alte Markthalle im historischen Rathaus zu wechseln.

Als der Weihnachtsmarkt in die untere Stadt wechselte, fand die Kunstmesse erstmals ihren Platz in der Kronacher Synagoge . So wird auch in diesem Jahr die 39. Kunstmesse „ART Kronach “ vom 9. bis 11. Dezember und vom 16. bis 18. Dezember jeweils von 15 bis 19 Uhr mitten in der Stadt stattfinden.

Bedingt durch die Pandemie war die 38. „ART Kronach “ 2022 auf Pfingsten verschoben worden. Der Erfolg hat den Verein veranlasst, an Pfingsten 2023 eine weitere Kunstmesse durchzuführen.

Wie schon in den Jahren zuvor bietet die Kronacher Synagoge den Treffpunkt für Kunstinteressierte aus nah und fern. Peter M. Bannert ist wieder für das Hängen der Arbeiten zuständig und während der Öffnungszeiten anwesend. Immer wieder sind auch ausstellende Künstler in der Synagoge, um mit Interessierten in der besonderen Atmosphäre über ihre Arbeiten zu sprechen. Dies macht ganz sicher auch den Reiz dieses besonderen Kunstprojektes aus.

Auch in diesem Jahr herrscht starke Nachfrage. Natürlich sind alle Mitglieder zur Teilnahme eingeladen, aber der Verein ist immer offen für neue Aussteller. Interessierte Künstler können sich noch bis zum 2. Dezember bei Cesaro, Telefon 09261/63373 oder E-Mail ingocesaro@gmx.de, formlos bewerben. red