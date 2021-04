So genau mit vielen Einzelheiten sahen die Glasfreunde die Exponate wohl noch nicht. Das Europäische Flakonglasmuseum Kleintettau trotzt der Corona-Pandemie: Mit interaktiven Online-Museumsführungen sollen Glasfreunde in die Welt des Glases geholt werden. So war die erste angebotene Kuratorenführung ein voller Erfolg.

Museumsleiter Sandro Welsch öffnete bei der ersten derartigen Veranstaltung die Vitrinen für Detailaufnahmen und führte die begeisterten Besucher durch die Sonderausstellung, die den 200. Doppelgeburtstag des royalen Paares Victoria und Albert 2019 in den Fokus stellt. Die mit Liebe zum Detail gefertigten Behältnisse, die in ihrer Materialvielfalt ebenso überzeugen wie in Funktionalität und handwerklichem Design, geben Einblick in royales Ambiente.

Sandro Welsch ermuntert Interessierte, die noch nicht bei der ersten Kuratorenführung dabei sein konnten: "Melden Sie sich zur Online-Führung an und begegnen Sie den wunderschönen Glasobjekten mit interessanten Einblicken in die Welt des Glases."

Die Technik macht's möglich: Von zu Hause aus können die Besucher die Schätze aus Glas entdecken und auch Fragen stellen. Spannende Geschichten zu Flakons, erstaunliche Einblicke in die wunderschöne Sammlung zu "Flakons - Eine Reise durch das 20. Jahrhundert" sowie Anekdoten werden zum Besten gegeben.

Das Museum bietet zukünftig Führungen regelmäßig freitags um 15 Uhr an. Die Anmeldung erfolgt über die Kategorie "Service" auf der Internetseite www.flakonglasmuseum.eu .

Nachdem die beiden nächsten Freitage bereits ausgebucht sind, haben Interessierte

ab Mitte April die Möglichkeit, an einer Online-Führung teilzunehmen.