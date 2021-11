Wer in der Dunkelheit am Landratsamt vorbeikommt, sieht das Gebäude orange beleuchtet. Die Behörde folgt damit der Kampagne „Orange the world“ von UN Women und setzt damit ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen .

„Weltweit ist ein Anstieg häuslicher Gewalt zu verzeichnen. Mit dieser Aktion wollen auch wir hier vor Ort auf dieses tabuisierte Thema aufmerksam und damit zugleich deutlich machen, dass Gewalt im Allgemeinen und gegenüber Frauen und Mädchen im Besonderen in keiner Weise zu tolerieren ist“, betont Landrat Klaus Löffler . Dankbar zeigte er sich gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten Lisa Gratzke, die die Aktion vor Ort organisiert hat.

Bei UN Women handelt es sich um eine Einheit der Vereinten Nationen , die sich für die Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung von Frauen und Mädchen einsetzt. An dieser Aktion beteiligen sich weltweit zahlreiche Einrichtungen. Im Kreis Kronach beteiligen sich das Landratsamt und das erzbischöfliche Jugendamt . Die Farbe Orange steht dabei für die Beendigung der geschlechtsspezifischen Gewalt . red