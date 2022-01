Der Weg, der zwischen Tedi-Markt und ASB-Seniorenheim von Oberrodach kommend ins Gewerbegebiet Gries führt, wird gerne von Kindern der Grundschule Rodachtal genutzt, um am Morgen durch das Gewerbegebiet über die Kreuzung der B 173 auf dem Fußgänger- und Radweg in ihre Schule zu kommen. Die Überquerung der Straße im Gewerbegebiet ist nicht einfach und stellte sich gerade für die Kleinsten als schwierig heraus. Die Fahrzeugteilnehmer sind oft in Gedanken versunken und fahren mit einem hohen Tempo an den wartenden Kindern vorbei.

Der Markt Marktrodach hatte an dieser Stelle zuvor die Errichtung eines Fußgängerüberwegs geprüft. Hierfür gibt es rechtliche Vorgaben, die eingehalten werden müssen. Anfang des Jahres fanden bereits erste Termine mit Vertretern der Polizei , des Landratsamts Kronach, Dieter Krapp von der Stadt Kronach und Katja Wich vom gemeindlichen Bauamt statt, nachdem dieser Wunsch auch vom Gemeinderat bestätigt worden war. Nach der ersten Einschätzung der rechtlichen Situation wurde festgestellt, dass das Vorhaben nicht umsetzbar ist.

Nachdem kein Fußgängerüberweg errichtet werden konnte, wurden die Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsreduzierung in diesem Bereich auf 30 Stundenkilometer geprüft. Diese wurde mittlerweile angeordnet und eingerichtet.

Auf Wunsch von Vertretern der Grundschule mit Annegret Hümmrich und Karin Hader sowie Elternbeiratsvorsitzender Ulrike Saal fand im Herbst ein erneuter Termin mit der Polizei statt. Die Verkehrssituation wurde nochmals erörtert. Die gemeinsame Idee, einen Verkehrshelfer zu suchen, wurde geboren.

Glücklich ist man nun, dass mit Florian Weißbach ein Bürger aus Oberrodach diese Aufgabe übernimmt. Nach der Ausbildung und Schulung durch Verkehrserzieher Heiko Sesselmann konnte er bereits an den Start gehen und den Kindern über die Straße helfen.

Rektorin Annegret Hümmrich ist sehr froh, dass eine Lösung gefunden wurde und bedankte sich auch im Namen der Elternschaft. Florian Weißbach stellte fest: „Ich mache es gerne und bin dafür, nicht immer nur zu reden, sondern einfach nur zu machen.“ red