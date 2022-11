Am Mittwoch, 16. November, ist Buß- und Bettag. Die Gotteshäuser laden zu einem Besuch ein, den eigenen Lebensweg zu überdenken. Dabei kann so manche Kostbarkeit in den Kirchen des Landkreises Kronach bewundert werden. Der spätgotische Flügelaltar in St. Laurentius in Burggrub entstand zwischen 1520 und 1530 und besitzt besonders hohen kunsthistorischen Wert. Foto: Gerd Fleischmann