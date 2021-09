Mit einer „Mitmach“-Predigt zum Leuchtturm als Symbol für Licht und Orientierung im Nebel oder in der Dunkelheit gestaltete Pater Helmut Haagen die Feier der Erstkommunion in Steinberg. Erstmals an den Tisch des Herrn traten Hanna Maria Aumüller, Paula Böhnlein, Franziska Katharina Ebert, David Harutyunyan, Shanaya Hoch, Maja Jakob, Simon Kuhnlein, Lena Renk, Jana Wachter, Benjamin Wich, Greta Viktoria Wich und Jan Wich. hs