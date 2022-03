Weithin sichtbar leuchtet die Pfarrkirche St. Thomas in Wallenfels blau und gelb durch die Nacht. Die ukrainischen Nationalfarben sollen verdeutlichen: Ihr seid nicht allein. Die Menschen und vor allem Gott ist bei euch.

Seit Sonntag, 6. März, leuchtet die Pfarrkirche als Zeichen für den Frieden . Die Aktion wurde spontan in Absprache mit Bürgermeister Jens Korn in die Wege geleitet. Die Verantwortlichen wollten damit ein Zeichen setzen, etwas gegen das Gefühl der eigenen Ohnmacht tun und gleichzeitig immer wieder in Erinnerung rufen, sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen.

Einen Funken Hoffnung wollten die Ministranten aus St. Thomas vebreiten und hielten bereits am Anfang des russischen Angriffskrieges spontan nach der Messe eine Andacht für den Frieden ab. Viele Gläubige beteten mit. Ein Zeichen setzen gegen die Gewalt und den sinnlosen Krieg will auch die kath. Jugend Wallenfels .

Beim Feierabend-Markt in Wallenfels am 7. April verkaufen die Jugendlichen selbst hergestellte Kerzen. Der Erlös kommt dem Solidaritätsfonds für die Ukraine zugute.

Außerdem werden in der Postfiliale im Autohaus Hofmann weiterhin Geld- und bestimmte Sachspenden entgegengenommen und mit dem Projekt „Roman“ in die Flüchtlings- und Kriegsgebiete gebracht. sd